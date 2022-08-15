Новый бронеавтомобиль "Ахмат" представили на форуме "Армия-2022"

«Машина сделана на серийном шасси для того, чтобы насытить сейчас максимально войска защищённой техникой. В очень короткие сроки мы разработали эту машину, 25 дней у нас заняла разработка… Концепция заключается в том, что мы используем серийное шасси и делаем надстройку, аналогичную по классу защиты как у «Тайфуна», — рассказал главный конструктор «Ремдизеля» Игорь Зарахович.