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28 минут назад

"Ремдизель" представил новый бронеавтомобиль "Ахмат" на форуме "Армия-2022"

Газета.Ru

Предприятие «Ремдизель» представил новый бронеавтомобиль «Ахмат» на форуме «Армия-2022», сообщает РИА «Новости».

Новый бронеавтомобиль "Ахмат" представили на форуме "Армия-2022"
Фото: Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Машина сделана на серийном шасси для того, чтобы насытить сейчас максимально войска защищённой техникой. В очень короткие сроки мы разработали эту машину, 25 дней у нас заняла разработка… Концепция заключается в том, что мы используем серийное шасси и делаем надстройку, аналогичную по классу защиты как у «Тайфуна», — рассказал главный конструктор «Ремдизеля» Игорь Зарахович.

«Тайфун» — серия бронеавтомобилей повышенной защищенности, которые предназначены для перевозки личного состава в зоне боевых действий. Одним из главных преимуществ такого рода техники является хорошая защищенность от мин.

По словам Зараховича, в «Ахмате» сочетаются одновременно высокий уровень защиты и простота производства — по сравнению с «Тайфунами», новые бронемашины производятся в 7-10 раз быстрее. Новый бронеавтомобиль создан с учетом применения «Тайфунов во время спецоперации на Украине.

Ранее на «Армии» был представлен образец первого для ВС РФ беспилотного военного грузовика «Урал».

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