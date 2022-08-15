В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
59 минут назад

В России представили беспилотный военный грузовик

Lenta.ruиещё 2

В России показали прототип первого беспилотного военного грузовика «Урал». Об этом сообщает РИА Новости.

В России представили беспилотный военный грузовик
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Модель представили в рамках международного военно-технического форума «Армия-2022». Предназначенный для Вооруженных сил РФ грузовик был показан впервые. Экспериментальный образец машины полностью лишен кабины и органов управления для человека.

В компании уточнили, что «Урал» оснащен техническим зрением, машина прошла ряд предварительных испытаний. Устройство будет эксплуатироваться как с помощью пульта дистанционного управления, так и в варианте робота. В последнем случае автомобиль будет передвигаться по программе в автономном режиме.

Образец машины представлен в двухцветном камуфляже, чтобы показать возможность его использования как в военных целях, так и в гражданских. По словам создателей автомобиля, его можно будет применять в российских войсках с целью перевозки грузов на опасных участках.

Ранее в ходе форума «Армия-2022» стало известно, что в России начали серийное производство новейших орудий «Флокс» и «Магнолия». Новые образцы пообещали представить в конце нынешнего года или начале следующего.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители