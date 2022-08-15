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1 час назад

ВС Китая объявили о начале очередных учений в районе Тайваня

ТАССиещё 1

Вооруженные силы Китая приступили в понедельник к проведению практических учений на море и в воздушном пространстве вокруг острова Тайвань. Об этом говорится в сообщении представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старшего полковника Ши И, размещенном в ее официальном аккаунте в мессенджере WeChat.

ВС Китая объявили о начале очередных учений в районе Тайваня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Восточная зона боевого командования НОАК 15 августа проводит на море и в воздушном пространстве вокруг острова Тайвань практические учения и патрулирования с использованием различных родов войск с целью повышения боеготовности", - сообщил представитель командования, уточнив, что проведение учений связано с "продолжающимися политическими играми США и Тайваня". Задействованные в учениях силы и средства не уточняются.

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"Вооруженные силы зоны боевого командования примут все необходимые меры и решительно защитят суверенитет страны, а также мир и стабильность в Тайваньском проливе", - говорится в сообщении.

Китай за последние недели уже провел уже целую серию учений в разных районах вдоль своего побережья, а также вокруг острова Тайвань на фоне роста напряженности в Тайваньском проливе после состоявшейся 2-3 августа поездки спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй, которая вызвала резкую критику со стороны материкового Китая. К масштабным военным маневрам с ракетными стрельбами в шести зонах акватории Тайваня китайские военные приступили 4 августа. Предполагалось, что эти учения завершатся в полдень 7 августа, но потом они были продлены на неопределенный срок. 10 августа представитель Восточной зоны боевого командования НОАК заявил, что армия Китая выполнила все поставленные задачи в ходе учений в районе острова Тайвань и будет продолжать отслеживать ситуацию в регионе.

Нынешние учения были объявлены на следующий день после того, как делегация Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки (демократ, от штата Массачусетс) прибыла с двухдневным визитом на Тайвань. Наблюдатели полагают, что это еще более обострит отношения между Пекином и Вашингтоном.

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