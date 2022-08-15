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38 минут назад

В России создали прицел командира для обнаружения замаскированных объектов

Деловая газета "Взгляд"

Панорамный прицел командира для обзора поля боя и распознавания замаскированных объектов представил холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» на открывшемся международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

В России создали прицел командира для обнаружения замаскированных объектов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Панорамный прицел командира ПКП предназначен для курсового обзора поля боя, обнаружения и распознавания замаскированных подвижных и неподвижных целей, измерения дальности до цели, прицеливания и ведения стрельбы по объектам с места и в движении», – передает ТАСС сообщение пресс-службы холдинга.

Уникальный прицел производит Красногорский завод им. С.А. Зверева (входит в «Швабе»).

Как отметили в пресс-службе, на форуме «Армия» «Швабе» традиционно проведет ряд переговоров и встреч, которые будут касаться установления нового и развития уже существующего партнерства, в том числе по научно-технической части и поставкам.

Ранее гендиректор КМЗ Александр Новиков сообщил, что снайперский прицел большой кратности с широким диапазоном ввода поправок разработан в России на Красногорском заводе им. С.А. Зверева (КМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»).

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