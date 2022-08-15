В России создали прицел командира для обнаружения замаскированных объектов

Панорамный прицел командира для обзора поля боя и распознавания замаскированных объектов представил холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» на открывшемся международном военно-техническом форуме «Армия-2022».
«Панорамный прицел командира ПКП предназначен для курсового обзора поля боя, обнаружения и распознавания замаскированных подвижных и неподвижных целей, измерения дальности до цели, прицеливания и ведения стрельбы по объектам с места и в движении», – передает ТАСС сообщение пресс-службы холдинга.
Уникальный прицел производит Красногорский завод им. С.А. Зверева (входит в «Швабе»).
Как отметили в пресс-службе, на форуме «Армия» «Швабе» традиционно проведет ряд переговоров и встреч, которые будут касаться установления нового и развития уже существующего партнерства, в том числе по научно-технической части и поставкам.
Ранее гендиректор КМЗ Александр Новиков сообщил, что снайперский прицел большой кратности с широким диапазоном ввода поправок разработан в России на Красногорском заводе им. С.А. Зверева (КМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех»).