Фрегат "Адмирал Головко" планируют передать ВМФ РФ в 2022 году

"Северная верфь" планирует передать Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 до завершения 2022 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Северной верфи" Игорь Орлов на форуме "Армия-2022".

"Фрегат "Адмирал Головко" планируем сдать в этом году. На "[Адмирале] Исакове" продолжаются корпусосборочные работы, окраска помещений. Сдача заказа - в 2024 году", - сказал он.

По словам Орлова, на верфи на разных стадиях строительства находятся 24 корпуса. В их числе шесть фрегатов проекта 22350, а также модернизированного проекта под этим номером, и четыре корвета, все корабли - носители управляемого ракетного оружия, в том числе восемь - носители крылатых ракет "Калибр-НК".