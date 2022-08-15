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2 часа назад

Новейший фрегат "Адмирал Головко" планируют передать ВМФ РФ в 2022 году

ТАССиещё 1

"Северная верфь" планирует передать Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 до завершения 2022 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Северной верфи" Игорь Орлов на форуме "Армия-2022".

Фрегат "Адмирал Головко" планируют передать ВМФ РФ в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Фрегат "Адмирал Головко" планируем сдать в этом году. На "[Адмирале] Исакове" продолжаются корпусосборочные работы, окраска помещений. Сдача заказа - в 2024 году", - сказал он.

По словам Орлова, на верфи на разных стадиях строительства находятся 24 корпуса. В их числе шесть фрегатов проекта 22350, а также модернизированного проекта под этим номером, и четыре корвета, все корабли - носители управляемого ракетного оружия, в том числе восемь - носители крылатых ракет "Калибр-НК".

Головной корабль проекта - фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" - неоднократно принимал участие в испытаниях новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Ранее ТАСС сообщал, что принятие этой ракеты на вооружение ВМФ России ожидается ближайшей осенью.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России.

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