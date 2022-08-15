Украинский генерал заявил об опустевших складах США с вооружением

Украинским властям для изменения хода боевых действий нужно вооружение и боеприпасы, однако их нет даже в США — они в производстве. С таким мнением выступил бывший заместитель секретаря СНБО генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала Politeka.

Фото: Andreas Gebert / Reuters Andreas Gebert / Reuters

«Давайте перестанем верить в сказки и думать, что где-то у американцев в хранилищах что-то припрятано. Что было у американцев рассчитано на выполнение их заданий для их вооружённых сил и то, что они дают, — то это не так уж много», — заявил украинский генерал.

По его словам, США запустили производство боеприпасов, однако «это не игра "Call of Duty", что мышкой клацнул и тебе появились боеприпасы и техника».

Кривонос отметил, что российский оборонпром работает в режиме 24/7, а «технику они производить умеют».