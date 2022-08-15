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49 минут назад

Экс-депутат Рады Кива рассказал о подготовке наступления ВСУ в Запорожье

Газета.Ruиещё 4

Власти Украины занимаются подготовкой наступления в Запорожской области после провала операции по атаке на Херсон, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива. В своем Telegram-канале он отметил, что Киев пытается демонстрировать имитацию «продуктивной борьбы» разочарованному в нем Западу.

Экс-депутат Рады Кива рассказал о подготовке наступления ВСУ в Запорожье
Фото:  ilya_kiva/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) ilya_kiva/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Как мне сообщили источники в офисе Зеленского, после провала подготовки наступательной операции на Херсон для имитации продуктивной борьбы разочаровывающемуся Западу была поставлена задача генеральному штабу — до 20.08 сформировать ударно-штурмовые группы из числа бойцов территориальной обороны (других уже нет) на Запорожском направлении, для наступления на город Токмак и Энергодар. Также в наступательной операции будут задействованы резервы, находящиеся в Днепре», — написал Кива.

Как отметил бывший депутат, президента Украины Владимира Зеленского не интересуют потенциальные потери в случае реализации такого шага, поскольку ему требуются новые финансовые поступления от Запада.

«Военные осознают, что это наступление станет очередной мясорубкой и могилой для тысяч украинцев, которых российская артиллерия превратит в фарш, но Зеленского потери не интересуют, ему нужны новые финансовые поступления от Запада», — подчеркнул Кива.

Ранее Кива заявил о подготовке разведкой Украины спецоперации по подрыву ЗАЭС.

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