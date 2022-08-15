Экс-депутат Рады Кива рассказал о подготовке наступления ВСУ в Запорожье

«Как мне сообщили источники в офисе Зеленского, после провала подготовки наступательной операции на Херсон для имитации продуктивной борьбы разочаровывающемуся Западу была поставлена задача генеральному штабу — до 20.08 сформировать ударно-штурмовые группы из числа бойцов территориальной обороны (других уже нет) на Запорожском направлении, для наступления на город Токмак и Энергодар. Также в наступательной операции будут задействованы резервы, находящиеся в Днепре», — написал Кива.