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12 минут назад

Оборона ВСУ прорвана на Угледарском направлении

Елена Прошина

Силы Народной милиции ДНР при поддержке армии России прорвали оборону Военных сил Украины и продвинулись на Угледарском направлении. Такое заявление сделал заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале, передает РЕН.ТВ.

Оборона ВСУ прорвана на Угледарском направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, солдаты Шахтерской дивизии армии ДНР с помощью подразделений армии РФ успешно атаковали укрепления ВСУ и прорвали оборону. Теперь они продвигаются на Угледарском направлении. Безсонов также отметил, что армия Украины понесла значительные потери как в вооружении, так и среди солдат.

Он уточнил, что до настоящего момента на этой линии фронта не было значительных продвижений.

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