Оборона ВСУ прорвана на Угледарском направлении

Силы Народной милиции ДНР при поддержке армии России прорвали оборону Военных сил Украины и продвинулись на Угледарском направлении. Такое заявление сделал заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале, передает РЕН.ТВ.

Как говорится в сообщении, солдаты Шахтерской дивизии армии ДНР с помощью подразделений армии РФ успешно атаковали укрепления ВСУ и прорвали оборону. Теперь они продвигаются на Угледарском направлении. Безсонов также отметил, что армия Украины понесла значительные потери как в вооружении, так и среди солдат.