Трое сирийских военных погибли при атаке израильских ВВС

В Минобороны Сирии заявили, что трое сирийских военных погибли, ещё несколько получили ранения при атаке израильских ВВС на предместье Дамаска и провинцию Тартус.

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Об этом сообщает SANA со ссылкой на ведомство.

По данным сирийского Минобороны, израильские ВВС атаковали с двух направлений: по предместьям Дамаска удар был нанесён со стороны ливанской столицы Бейрута, провинция Тартус была атакована со стороны Средиземного моря.

«Наши средства ПВО отразили ракеты агрессора, сбив часть из них. Нападение привело к гибели троих военнослужащих, ещё трое получили ранения, нанесён материальный ущерб», — отметили в ведомстве.

В ночь на 22 июля стало известно, что система противовоздушной обороны уничтожает ракеты в небе над сирийской столицей Дамаском.