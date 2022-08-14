ВСУ ударили по штабу ЧВК «Вагнер» в Попасной

По одному из расположений частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Попасной нанесен удар Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок.
По его словам, источники в Донбассе эту информацию подтверждают. Котенок также сообщил, что удар, вероятно, был нанесен из установки HIMARS.
«Украинские ресурсы разгоняют гибель Пригожина — не подтверждаем», — добавил он.
По данным «Русской весны», есть погибшие и раненные, их число не уточняется. Официального подтверждения этой информации нет.
Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК вошли в район позиций, где военные Украины разместили американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Военный эксперт Борис Рожин рассказал, что военные при поддержке российской артиллерии «смогли зайти в Артемовск». Он отметил, что в настоящее время в городе продолжаются бои — войска вышли на улицу Патриса Лумумбы.