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9 минут назад

В Словакии опровергли информацию о передаче МиГ-29 Украине

Илья Родин

Министр обороны Словакии Ярослав Надь в воскресенье, 14 августа, рассказал о том, что в ближайшее время военные поставки Киеву не планируются. В частности, Братислава не собирается направлять ВСУ истребители Миг-29АС, пишет ТАСС.

Отмечается, что в СМИ и блогах появились публикации о передаче самолетов Киеву. Журналисты писали, со ссылкой на министра, что Братислава направит украинским военным 11 советских истребителей.

Надь подчеркнул, что в настоящее время машины находятся на авиационной базе, расположенной в Центральной Словакии. Они будут защищать республику вплоть до конца августа.

Пентагон отредактировал текст об «ударе» Украины по Крыму

Глава Минобороны пояснил, что власти страны не приняли решение о дальнейшей судьбе самолетов.

Напомним, что Словакия рассчитывает получить вместо них 14 истребителей F-16.

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