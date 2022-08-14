В Словакии опровергли информацию о передаче МиГ-29 Украине

Министр обороны Словакии Ярослав Надь в воскресенье, 14 августа, рассказал о том, что в ближайшее время военные поставки Киеву не планируются. В частности, Братислава не собирается направлять ВСУ истребители Миг-29АС, пишет ТАСС.

Отмечается, что в СМИ и блогах появились публикации о передаче самолетов Киеву. Журналисты писали, со ссылкой на министра, что Братислава направит украинским военным 11 советских истребителей.

Надь подчеркнул, что в настоящее время машины находятся на авиационной базе, расположенной в Центральной Словакии. Они будут защищать республику вплоть до конца августа.

Глава Минобороны пояснил, что власти страны не приняли решение о дальнейшей судьбе самолетов.