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2 часа назад

В Чехии на авиашоу разбился самолет

ТАСС

Британский одномоторный истребитель Hawker Hurricane Mk. IV времен Второй мировой войны разбился в воскресенье во время демонстрационного полета на авиашоу в городе Хеб на западе Чехии. Летчик погиб, сообщил журналистам представитель службы спасателей республики Радек Гес.

В Чехии на авиашоу разбился самолет
Фото: wikipediawikipedia

"Летчик получил ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. Его спасти не удалось. Еще один человек получил легкие ранения", - отметил Гес.

Исторический истребитель потерял высоту во время демонстрационного полета и упал на один из коттеджей, находящихся близ летнего поля, где проходило авиашоу. После ЧП его проведение было остановлено. Других подробностей не сообщается.

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