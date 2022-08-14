В Чехии на авиашоу разбился самолет

Британский одномоторный истребитель Hawker Hurricane Mk. IV времен Второй мировой войны разбился в воскресенье во время демонстрационного полета на авиашоу в городе Хеб на западе Чехии. Летчик погиб, сообщил журналистам представитель службы спасателей республики Радек Гес.

"Летчик получил ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. Его спасти не удалось. Еще один человек получил легкие ранения", - отметил Гес.

Исторический истребитель потерял высоту во время демонстрационного полета и упал на один из коттеджей, находящихся близ летнего поля, где проходило авиашоу. После ЧП его проведение было остановлено. Других подробностей не сообщается.