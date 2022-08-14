Российская армия получит новейший пистолет-пулемет

Российская армия до конца года получит новейший пистолет-пулемёт ППК-20. Об этом заявил президент АО «Концерн Калашников» Алан Лушников.
«Мы считаем, что это лучший пистолет-пулемёт в мире на ближайшие двадцать лет», — отметил он.
Также Лушников добавил, что в войска начнёт поступать новая снайперская винтовка Чукавина, которая заменит снайперскую винтовку Драгунова.
«Калашников» впервые презентовал пистолет-пулемёт ППК-20 на форуме «Армия-2021». Государственные испытания снайперской винтовки Чукавина завершились в октябре прошлого года.