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1 час назад

Российская армия до конца года получит новейший пистолет-пулемёт ППК-20

Говорит Москваиещё 2

Российская армия до конца года получит новейший пистолет-пулемёт ППК-20. Об этом заявил президент АО «Концерн Калашников» Алан Лушников.

Российская армия получит новейший пистолет-пулемет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы считаем, что это лучший пистолет-пулемёт в мире на ближайшие двадцать лет», — отметил он.

Также Лушников добавил, что в войска начнёт поступать новая снайперская винтовка Чукавина, которая заменит снайперскую винтовку Драгунова.

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«Калашников» впервые презентовал пистолет-пулемёт ППК-20 на форуме «Армия-2021». Государственные испытания снайперской винтовки Чукавина завершились в октябре прошлого года.

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