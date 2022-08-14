Разработчик впервые показал наследника бронешлема «Рысь-Т»

АО «Научно исследовательский институт (НИИ) стали» впервые продемонстрировал новый бронешлем с быстросъемным забралом, не имеющий аналогов в мире, сообщил представитель предприятия во время закрытого показа продукции в преддверии форума «Армия-2022».
«Это новинка у нас, он является наследником знаменитого [бронешлема] «Рысь-Т». <...> Аналогов не имеется, производителем являемся только мы. Очень легкое забрало, 800 грамм всего лишь. То есть в случае попадания в бойца осколка, забрало раскалывается, его можно просто взять и снять, оно быстросъемное», – сообщил источник ТАСС.
Бронешлем проходит этап восковых испытаний в одном из спецподразделений.
Ранее блогер с ником VladDN, который, по его словам, служит в силовых ведомствах ДНР, рассказал о том, как новейший шлем 6Б47 из российской экипировки «Ратник» выдержал попадание пули из автомата. 6Б47 - единый войсковой бронешлем ВС России. Входит в состав экипировки «Ратник» производства предприятия ЦНИИточмаш.