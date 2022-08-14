Разработчик впервые показал наследника бронешлема «Рысь-Т»

«Это новинка у нас, он является наследником знаменитого [бронешлема] «Рысь-Т». <...> Аналогов не имеется, производителем являемся только мы. Очень легкое забрало, 800 грамм всего лишь. То есть в случае попадания в бойца осколка, забрало раскалывается, его можно просто взять и снять, оно быстросъемное», – сообщил источник ТАСС.