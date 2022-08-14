Военный эксперт анонсировал приближение конца спецоперации

Российские военные полностью освободят ДНР в середине сентября, на данный момент еще много населенных пунктов и городов еще не освобождено. Об этом заявил военный эксперт Владимир Евсеев.
«Исходя из динамики боев, которые мы сейчас наблюдаем, думаю, речь идет не о конце августа. Может быть, середина сентября», — приводит слова Евсеева «Украина.ру».
Он отметил, что достаточно много населенных пунктов и крупных городов еще не освобождено. По его словам, российские войска еще не взяли промежуточную линию обороны, которая не сильно укреплена. После нее им придется потом брать последнюю часть линии, более укрепленную.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что освобождение ДНР идет по плану. Также он сообщил, что в течение июля российское ПВО сбило десятки украинских самолетов и ракет «Точка-У», что позволило спасти тысячи мирных жителей. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Ее целями являются защита мирного населения Донбасса от геноцида и массовых убийств, а также демилитаризация и денацификация страны.