Военный эксперт анонсировал приближение конца спецоперации

Российские военные полностью освободят ДНР в середине сентября, на данный момент еще много населенных пунктов и городов еще не освобождено. Об этом заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

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«Исходя из динамики боев, которые мы сейчас наблюдаем, думаю, речь идет не о конце августа. Может быть, середина сентября», — приводит слова Евсеева «Украина.ру».

Он отметил, что достаточно много населенных пунктов и крупных городов еще не освобождено. По его словам, российские войска еще не взяли промежуточную линию обороны, которая не сильно укреплена. После нее им придется потом брать последнюю часть линии, более укрепленную.