В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
35 минут назад

Военный эксперт анонсировал приближение конца спецоперации

Ura.Ru

Российские военные полностью освободят ДНР в середине сентября, на данный момент еще много населенных пунктов и городов еще не освобождено. Об этом заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

Военный эксперт анонсировал приближение конца спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Исходя из динамики боев, которые мы сейчас наблюдаем, думаю, речь идет не о конце августа. Может быть, середина сентября», — приводит слова Евсеева «Украина.ру».

Он отметил, что достаточно много населенных пунктов и крупных городов еще не освобождено. По его словам, российские войска еще не взяли промежуточную линию обороны, которая не сильно укреплена. После нее им придется потом брать последнюю часть линии, более укрепленную.

Названо условие прихода Киева к переговорам с Москвой

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что освобождение ДНР идет по плану. Также он сообщил, что в течение июля российское ПВО сбило десятки украинских самолетов и ракет «Точка-У», что позволило спасти тысячи мирных жителей. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Ее целями являются защита мирного населения Донбасса от геноцида и массовых убийств, а также демилитаризация и денацификация страны.

25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители