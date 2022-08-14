В армии Китая приняли меры для подготовки к войне

В Народно-освободительной армии КНР (НОАК) стартовал набор призывников со снижением возрастных ограничений, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на South China Morning Post.

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Как говорится в статье, в программе призыва отдается предпочтение студентам высших учебных заведений, специализация которых - естественные науки, технологии, инженерия и математика. Также приоритет у студентов из университетских школ науки и техники, и молодых людей, которые обладают навыками, необходимыми для ведения боевых действий.

Среди других предпочтений называются прогрессивные способности работы с Интернетом, коммуникациях, инженерии, геодезии и управлении беспилотными летательными аппаратами, пишет газета.

По данным командования Восточного театра военных действий НОАК, которое отвечает за операцию на острове Тайвань, до этого набора возрастной ценз для претендентов был увеличен до 26 лет.