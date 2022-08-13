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11 минут назад

В США рассказали, почему отменяется наступление ВСУ на Херсон

Газета.Ru

Многократно обещанное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсон снова переносится, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на анонимный источник в украинских спецслужбах.

В США назвали причину отмены наступления ВСУ на Херсон
Фото: Evgeniy Maloletka/APEvgeniy Maloletka/AP

По его словам, это связано с нехваткой вооружений.

«Добиться результата все еще возможно, но если так произойдет, то это будет в большей степени благодаря умной украинской стратегии, а не противодействию России равными силами», — сказал источник.

Издание также привело слова советника министра обороны Украины Юрия Сака, по мнению которого, Россия якобы бросала неготовых военных в бой, а Украина так не делает.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион готов отразить попытки наступления украинских войск.

До этого советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что Киеву придется отложить уже анонсированный поход, так как ВС РФ готовят наступление и ВСУ будут ждать «перехода от наступления к обороне».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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