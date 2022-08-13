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31 минуту назад

На Украине легализуют продажу огнестрельного оружия гражданским

Ura.Ru

В ближайшее время Верховная рада примет закон о легализации оружия. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы МВД Украины Дениса Монастырского.

На Украине легализуют продажу огнестрельного оружия гражданским
Фото: ТАССТАСС

На Украине легализуют хранение огнестрельного оружия для защиты жилья мирных жителей, заявил Денис Монастырский.

«Я думаю, что в ближайшее время будет принят соответствующий закон, первое чтение уже было принято, сейчас готовится закон ко второму чтению. Я думаю, что в течение ближайшего времени он будет вынесен на рассмотрение парламента», — уточнил министр.

Названо условие прихода Киева к переговорам с Москвой

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. На фоне серьезных боевых потерь украинские власти начали массовую мобилизацию. ВСУ занимаются принудительным призывом мирного населения в армию. Киевские власти также хотят сделать женщин военнообязанными. Также на Украине предложили призывать в армию пенсионеров.

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