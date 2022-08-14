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32 минуты назад

Минобороны Словакии опровергло информацию о передаче МиГ-29 Украине

ТАССиещё 6

Министр обороны Словакии Ярослав Надь опроверг в воскресенье появившиеся в последние дни в СМИ и распространяемые в социальных сетях сообщения, что республика передала находящиеся на вооружении национальных ВВС сверхзвуковые истребители МиГ-29 Украине.

"Они в Слиаче (авиабаза в Центральной Словакии - прим. ТАСС), - привела слова политика братиславская газета "Правда". - Они будут охранять наше воздушное пространство до конца августа".

Словакия, согласно сделанным ранее заявлениям представителей руководства республики, планирует передать Украине на безвозмездной основе находящиеся в национальных ВВС МиГ-29. Они в течение последних 30 лет несут дежурство по охране воздушного пространства страны. В конце августа, согласно Надю, истребители будут сняты с вооружения и могут быть направлены киевским властям. Братислава оценивает эти самолеты в €300 млн и рассчитывает получить вместо них сверхзвуковые истребители американского производства.

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Между тем глава Минобороны Словакии подчеркнул в воскресенье, что "до сих пор никакого решения не было принято" о направлении МиГ-29 Украине.

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