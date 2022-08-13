ВСУ нанесли удар по Запорожской ТЭС

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, сообщили в администрации Энергодара.
«Сегодня днем националисты Украины подвергли артиллерийскому обстрелу район Запорожской ТЭС. По прилегающей к территории станции было выпущено девять артиллерийских снарядов», – сказал представитель администрации.
Сейчас уточняется характер полученных повреждений. Нападение было тщательно спланировано Украиной, за час до открытия огня в Сети стали распространяться сообщения о якобы подготовке ВС России «провокации» в данном районе, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что гидроагрегат Каховской гидроэлектростанции отключен после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), осколки повредили масляное хранилище.