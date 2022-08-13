В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
18 минут назад

ВСУ обстреляли Запорожскую ТЭС

Деловая газета "Взгляд"

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Запорожской ТЭС, сообщили в администрации Энергодара.

ВСУ нанесли удар по Запорожской ТЭС
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня днем националисты Украины подвергли артиллерийскому обстрелу район Запорожской ТЭС. По прилегающей к территории станции было выпущено девять артиллерийских снарядов», – сказал представитель администрации.

Сейчас уточняется характер полученных повреждений. Нападение было тщательно спланировано Украиной, за час до открытия огня в Сети стали распространяться сообщения о якобы подготовке ВС России «провокации» в данном районе, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Я вообще не понимал, за что Украина воюет»

Ранее сообщалось, что гидроагрегат Каховской гидроэлектростанции отключен после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), осколки повредили масляное хранилище.

9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители