В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
8 минут назад

США признали Украину виновной в обстрелах Крыма

Lenta.ru

Взрывы на российской военной авиабазе Саки в Крыму спровоцировал обстрел со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ), признали в Пентагоне. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского ведомства.

США признали Украину виновной в обстрелах Крыма
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«9 августа Украина обстреляла российскую авиабазу Саки, расположенную в Крыму», — заявили в Пентагоне.

Также в сообщении подтвердили, что Запорожская АЭС по-прежнему находится под контролем Вооруженных сил России.

Старейшую подлодку ЧФ России начали готовить к выходу в море

Ранее представитель Министерства обороны США высокого ранга опроверг информацию о том, что Вашингтон передал Киеву оружие, которое позволило бы ВСУ наносить удары по военным объектам в Крыму.

12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители