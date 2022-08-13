США признали Украину виновной в обстрелах Крыма

Взрывы на российской военной авиабазе Саки в Крыму спровоцировал обстрел со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ), признали в Пентагоне. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского ведомства.

«9 августа Украина обстреляла российскую авиабазу Саки, расположенную в Крыму», — заявили в Пентагоне.

Также в сообщении подтвердили, что Запорожская АЭС по-прежнему находится под контролем Вооруженных сил России.