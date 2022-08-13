«Я вообще не понимал, за что Украина воюет»

В российском Минобороны заявили, что часть украинских военнослужащих, попавших в плен, отказались участвовать в обмене и не хотят возвращаться в свою страну. Ведомство опубликовало видеоролики, в которых бойцы объясняют причины такого решения. Меж тем, военные расходы Киева достигли 60% всего бюджета страны. Чтобы платить зарплаты военным, Центробанк печатает гривны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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Пленные украинские военные из подразделений морской пехоты, национальной гвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск не хотят возвращаться на Украину, заявили в Минобороны России. Они приняли решение остаться на территории, подконтрольной РФ, «из-за нежелания воевать и страха вновь оказаться на передовой».

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«Военнопленные также рассказали о царящих в ВСУ коррупции, отсутствии в подразделениях какого-либо управления, практике запугивания личного состава и варварском отношении к мирному населению, которое повсеместно используется националистами в качестве живого щита», — говорится в сообщении российского ведомства.

Минобороны опубликовало в Telegram часть видеоинтервью со старшим матросом ВСУ Александром Жижиным, который, по его же словам, «сам добровольно сложил оружие» 26 марта.

«Меня вывезли, я отделился от группы. Увидел гражданского. Спросил у него, где тут дом, чтоб людей не было. Он мне показал. Я зашел туда, сложил оружие, амуницию, вышел. Потом увидел еще гражданского одного. Он мне показал, где русские военные. Я пошел и сдался добровольно. Отнеслись очень хорошо, уважительно. Меня не били, не пытали», — описал Жижин процесс сдачи в плен без боя.

«Нам говорили, что в плен брать вас не будут. Что сдаваться смысла нет, что вас сразу убьют. Нас просто обманывали. Я понял, что спорить тут смысла нету. Тут надо брать в свои руки свою судьбу, жизнь, и за себя решать. Я вообще не понимал цели, за что Украина воюет, потому что никто же не отбирает свободу и так далее у страны», — отметил он.

Военнослужащий добавил, что не хочет участвовать в обмене и не планирует возвращаться на Украину.

«Я не вижу будущее этой страны. После того, что я узнал, что происходило… Как государство и офицеры поступали с людьми. Я не вижу будущего в этой стране. С таким управлением, с такой коррупцией, с такими властями она не может долго существовать», — пояснил он.

Минобороны не называет точное число бойцов, которые отказались от возможности обмена на пленных россиян. В Telegram сегодня были выложены отрывки видеоинтервью еще пяти человек — с матросом Богданом Малышем, офицером срочной службы Виталием Деревянкиным, солдатом Дмитрием Ламиногой, а также старшими сержантами Никитой Царевичем и Владимиром Юванько.

«Это постоянная головная боль»

Киев вынужден печатать деньги, чтобы иметь возможность выплачивать зарплаты военнослужащим, пишет Wall Street Journal. Из-за этого курс гривны падает все ниже, а инфляция ускоряется. Ежемесячный дефицит бюджета составляет около $5 млрд. Национальный банк требует от правительства Украины увеличения налогов и сокращения выплат.

«Каждый день и ночь это постоянная головная боль», — цитирует газета украинского министра финансов Сергея Марченко.

Проблема возникает в том числе из-за того, что средства западных фондов медленно поступают на Украину. Налоги сейчас покрывают лишь 40% украинского бюджета. Свыше 60% составляют военные расходы.

Обмен пленными

В начале августа в Минобороны РФ сообщили, что Россия и Украина при участии Международного комитета Красного Креста провели уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших. В российском оборонном ведомстве была сформирована медкомиссия для освидетельствования больных и раненых, которая работает в соответствии с рекомендациями и принципами Женевской конвенции.

Общее число военнослужащих Украины, находящихся в плену у РФ, составляет более 6 тыс. человек.

В ночь на 29 июля ВСУ обстреляли СИЗО, где содержались украинские военнопленные. В результате атаки погибли 53 человека. На месте происшествия были обнаружены обломки снаряда американской РСЗО HIMARS.

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин заявил, что Киев пытался ударом по СИЗО запугать украинских военных, чтобы они не сдавались в плен.