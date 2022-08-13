«Ростех» представил мобильный комплекс управления артиллерией

Компания «Ростех» представила мобильный комплекс управления артиллерией «Планшет-М-ИР», который смонтирован на базе бронеавтомобиля «Атлет», видео опубликовано в Telegram-канале Военный осведомитель.

Фото: rosteh.ru rosteh.ru

«Комплекс предназначен для автоматизации управления огнем артиллерией, минометами и РСЗО, позволяет в реальном времени корректировать огонь с использованием современных средств разведки и целеуказания», — говорится в публикации.

Ранее в преддверии международного военно-технического форума «Армия-2022» «Ростех» представил отчет о разработке боевого робота для самых опасных направлений.

Ранее сообщалось, что компания «Рособоронэкспорт» покажет на «Армии-2022» легкий бесшумный миномет 2Б25 «Галл» и противотанковую мину ПТКМ-1Р.