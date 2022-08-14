«Держать Москву в страхе». Восточные страны НАТО просят ускорить поставки оружия

Россия представляет собой экзистенциальную угрозу для Запада, и в долгосрочной перспективе НАТО должно стать более агрессивным, полагают представители стран на восточном фланге альянса. Они попросили США ускорить поставки им вооружений, опасаясь, что «будут следующими, кто подвергнется нападению». По их оценкам, расширение американского присутствия в Европе необходимо для того, чтобы «держать Москву в страхе». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Страны на восточном фланге НАТО просят США ускорить поставки им вооружений, а также считают необходимым расширение американского военного присутствия в регионе, пишет газета The Washington Post .

"В то время как Соединенные Штаты и НАТО перебрасывают персонал и технику в Восточную Европу в ответ на вторжение России в Украину, уязвимые союзники, такие как Латвия, изо всех сил пытаются усилить свою оборону, опасаясь, что они будут следующими, кто подвергнется нападению", - отмечается в статье.

Как и Украина, которая не является членом НАТО, но считается близким партнером альянса, страны, наиболее близкие к России, говорят, что отчаянно нуждаются в дополнительной военной помощи Запада.

"Крайне важно вооружаться не только Украине, но и самим себе", - заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс во время визита министра обороны США Ллойда Остина, указав на реальный риск того, что "война придет к нашим границам".

По его словам, Риге требуется, в частности, современная реактивная артиллерия дальнего действия, "которая сбивает с толку российские войска на востоке Украины, а также системы воздушной и береговой обороны, которые обычно недоступны для стран со скромным бюджетом".

"Держать Москву в страхе"

В материале также утверждается, что администрация американского лидера Джо Байдена пообещала активизировать учения в регионе, чтобы "отточить навыки противовоздушной обороны и другие жизненно важные боевые навыки не только в Латвии, но и в других странах Балтии и в государствах, находящихся в пределах досягаемости российских войск".

"Около 100 тыс. военнослужащих США развернуты по всей Европе, их численность выросла на 20 тыс. за последние месяцы, с растущим центром тяжести на востоке. Но для тех, кто на пороге России, этого еще недостаточно", - говорится в публикации.



"Члены НАТО, граничащие с Россией и Белоруссией, которая когда-то считалась буферным государством, а с начала войны на Украине функционировала как передовая оперативная база для российских войск, довольны тем, что Соединенные Штаты вместе с финансовыми центрами Европы придерживаются мнения, что Россия представляет собой экзистенциальную угрозу для Запада. Военные инвестиции, сделанные за последние полгода, принимаются с благодарностью.



В то же время лидеры граничащих с РФ стран считают, что в долгосрочной перспективе альянс должен стать более агрессивным: расширение американского присутствия в Европе необходимо для того, чтобы держать Москву в страхе", - пишет WP.

Еще более важным, по словам официальных представителей стран Балтии и Восточной Европы, является ускорение работы оборонных производственных линий, чтобы ускорить выполнение давних заказов на оружие, которое, по их словам, требуется этим прифронтовым странам.

Что потребуется для "сдерживания России"

"HIMARS, Reapers, контрбатарейные радары: это то, что нам больше всего понадобится с точки зрения боевой летальной мощи, которая неизбежно потребуется для сдерживания России", — сказал генсек Минобороны Эстонии Кусти Салм, имея в виду высокомобильные артиллерийские ракетные системы, беспилотники, способные вести наблюдение и наносить точечные удары.

"Мы находимся на грани риска. Очень большие риски того, что наша собственная национальная безопасность задействует некоторые из наших резервов.

И я знаю, что есть и другие союзники, которые делают то же самое. Таким образом, единственным решением является быстрое наращивание производственных мощностей с необходимым обеспечением и финансированием", - добавил он.

Как утверждают источники WP, речь также идет о современных вооружениях, соответствующих стандартам НАТО, которые должны заменить технику и оборудование советских времен, часть которых были переданы Украине.

Высокопоставленный представитель Пентагона на условиях анонимности пояснил, что в случае с Латвией ее правительство "чувствовало себя комфортно, предоставляя Украине некоторое количество оружия, потому что российские силы, которые были расположены вблизи их общей границы, были отозваны, чтобы присоединиться к военным усилиям". По его словам, западным странам в какой-то момент необходимо восполнить этот потенциал. Однако он не уточнил, сколько времени это может занять.

"Враждебность Москвы по отношению к НАТО остается неизменной", - сказал собеседник издания.

Он добавил, что Соединенные Штаты рассматривают страны Балтии для строительства полигонов и другой военной инфраструктуры, и помощь США в области безопасности для региона увеличилась в этом году до $180 млн.

"Победа абсолютно необходима"

В свою очередь, польский военный атташе Кшиштоф Нольберт сказал, что "победа в этой войне абсолютно необходима для безопасности в Европе". Он указал, что Польша является третьим по величине донором украинских вооруженных сил и регулярно призывает Запад поддерживать Киев "более решительно, а не постепенно", в том числе путем отправки истребителей.

В то же время польские официальные лица считают, что их собственной обороноспособности очень помогло бы, если бы Соединенные Штаты могли ускорить поставки определенного оружия, которое уже было обещано Варшаве. Польша, в частности, ожидает ракетные батареи Patriot, HIMARS, истребители F-16 и боевые танки Abrams, согласно многолетнему графику, установленному до начала российской спецоперации на Украине.

По данным WP, недавно глава бюро нацбезопасности Польши Павел Солох побеседовал с советником президента США Джейком Салливаном о необходимости того, чтобы оборонное производство более оперативно реагировало на эскалацию угроз, убедив его в том, что протоколы американского военного финансирования за рубежом нуждаются в обновлении.

Напомним, что в рамках пакета помощи Киеву в размере $40 млрд Конгресс США ранее утвердил выделение сотен миллионов долларов на поддержку, обучение и оснащение зарубежных стран, которые помогают Украине в военных действиях.

"Постоянное развертывание войск и вооружений НАТО в странах, расположенных на границах России, — это стратегия, которую западные военные лидеры называют "защитой дикобраза". Они стремятся сделать идею вторжения неприятной для противников, планирующих войну, демонстрируя, что войска НАТО могут мгновенно мобилизовать и поддержать союзников, уже закаленных западной подготовкой и оборудованием", - заключил автор публикации.

Как расширяется НАТО

НАТО — военный союз, организация которого составляет систему коллективной защиты. Страны, желающие присоединиться к блоку, должны отвечать определенным требованиям и пройти многошаговый процесс, включающий в себя политический диалог и военную интеграцию.

На данный момент Североатлантический альянс прошел семь этапов расширения. В 1990 году, с объединением Германии, территория альянса расширилась на земли бывшей ГДР. В ходе переговоров по объединению была достигнута договоренность о том, что иностранные (не германские) войска не будут размещаться на территории бывшей ГДР, и, предположительно, устная договоренность о нерасширении НАТО на восток. Наличие такой договоренности (и ее последующее нарушение со стороны НАТО) декларируется российским руководством, но отвергается альянсом.

В 1994 году было принято решение о принятии в НАТО бывших республик СССР и государств – членов Организации Варшавского договора. Занимавший тогда пост президента США Билл Клинтон в январе 1994-го говорил, что такое решение может стать "самосбывающимся пророчеством" и приведет к "отчуждению" России.

Добавим, что на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы, ратифицирующие со стороны Парижа присоединение Финляндии и Швеции к НАТО - соответствующие заявки Хельсинки и Стокгольм подали летом 2022 года. На данный момент уже 24 из 30 стран Североатлантического альянса одобрили членство этих стран в организации.