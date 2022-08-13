Украина в ближайшие несколько месяцев может остаться без ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставляемых Вашингтоном. Такое заявление сделал полковник американской морской пехоты в отставке Марк Канчиан, передает РИА Новости со ссылкой на издание Newsweek.

Отставной полковник полагает, что в какой-то момент США будут вынуждены сократить объемы поставок ракет для HIMARS на Украину, так как их запасы не безграничны и могут достигнуть своего минимума. Канчиан подчеркнул, что в Пентагоне развернутся дискуссии на эту тему, так как военные непременно выступят за сохранение запасов ракет, а гражданские — за продолжение поставок на Украину. В итоге они примут то решение, которое учтет интересы обеих сторон, считает Канчиан.

Ранее Военные силы Украины нанесли удары по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Для обстрелов были использованы семь снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.