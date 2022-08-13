В Херсоне заявили, что США согласовывают каждый пуск ВСУ ракет HIMARS

«Зеленский не контролирует ВСУ сегодня, <...> его игнорируют ВСУ - непонятно, кто там сейчас управляет. Но каждая ракета РСЗО HIMARS, которая выпущена, она выпущена с согласования чуть ли не правительства США - они хоть и передали формально оборудование, но это все происходит через американские спутники», - приводит ТАСС заявление Стремоусова.