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33 минуты назад

Власти Херсонской области заявили, что США согласовывают каждый пуск ВСУ ракет HIMARS

ТК «Звезда»иещё 6

Каждый запуск американских ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS на Украине контролируется США. Об этом заявил заместитель главы гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

В Херсоне заявили, что США согласовывают каждый пуск ВСУ ракет HIMARS
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Зеленский не контролирует ВСУ сегодня, <...> его игнорируют ВСУ - непонятно, кто там сейчас управляет. Но каждая ракета РСЗО HIMARS, которая выпущена, она выпущена с согласования чуть ли не правительства США - они хоть и передали формально оборудование, но это все происходит через американские спутники», - приводит ТАСС заявление Стремоусова.

Ранее полковник корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канчиан заявил, что ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS у Украины могут закончиться в течение трех-четырех недель. По его словам, США рано или поздно будут вынуждены сократить количество поставляемых ракет. В Пентагоне в понедельник, 8 августа, отметили, что за последние несколько недель поставили Киеву «множество сотен» ракет для РСЗО HIMARS.

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