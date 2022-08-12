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29 минут назад

Пентагон опроверг передачу Киеву оружия для ударов по Крыму

Lenta.ru

Представитель Министерства обороны США высокого ранга опроверг информацию о том, что Вашингтон передал Киеву оружие, которое позволило бы Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по военным объектам в Крыму. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил корреспондент радиостанции «Голос Америки» (включено Минюстом в реестр иноагентов) Джефф Селдин.

Пентагон высказался о передаче Киеву оружия для ударов по Крыму
Фото: ТАССТАСС

«США не предоставляли Украине никакого оружия, которое могло бы нанести удар по аэродрому Саки в Крыму. У нас нет никаких данных, указывающих на то, что ракета была запущена по российскому аэродрому в Крыму», — привел журналист слова представителя Пентагона.

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Ранее журналист Доменико Куирико предупредил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости вернуть Крым могут превратить нынешний кризис в республике в полноценную мировую войну. Он считает, что возможное нападение украинских войск на крымский полуостров приведет к крайне жесткой реакции со стороны Москвы.

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