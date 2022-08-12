Пентагон высказался о передаче Киеву оружия для ударов по Крыму

«США не предоставляли Украине никакого оружия, которое могло бы нанести удар по аэродрому Саки в Крыму. У нас нет никаких данных, указывающих на то, что ракета была запущена по российскому аэродрому в Крыму», — привел журналист слова представителя Пентагона.