США отправят свои корабли и самолеты к Тайваню

Вашингтон намерен в предстоящие несколько недель отправить в тайваньский пролив свои корабли и самолеты. Об этом сообщил координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете нацбезопасности Белого дома Курт Кэмпбелл. Его слова приводит ТАСС.

Фото: Wikimedia Wikimedia

Кэмпбелл отметил, что «США продолжат действовать везде, где позволяет международное право», в том числе в воздушном и морском пространстве Тайваня. По его словам, это также включает в себя «проведение стандартных проходов кораблей и пролетов самолетов через тайваньский пролив в предстоящие несколько недель».

Кроме того Кэмпбелл заявил, что в ближайшие недели и месяцы Вашингтон продолжит предпринимать шаги по «сохранению мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе». При этом он подчеркнул, что США по-прежнему привержены политике «одного Китая» и не поддерживают независимость Тайваня, но выступают против «одностороннего изменения статус-кво какой-либо из сторон».