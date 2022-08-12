Киев решил взорвать мосты в Днепропетровской области и обвинить в этом Россию

В Минобороны России сообщили, что боевики украинских вооруженных формирований возле населенных пунктов Зеленый Гай и Миролюбовка Днепропетровской области заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса.

Их они планируют взорвать, чтобы позже обвинить в этом ВС России, а последствия осветить в западных СМИ, обвинив российские подразделения в неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры, следует из Telegram-канала российского военного ведомства.

«Еще раз акцентируем внимание на том, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению», – заявили в Минобороны России.

Также с территории школы-интерната № 32 (ул. Панфилова) в Константиновке ДНР подразделения ВСУ обстреливают из артиллерии и РСЗО позиции российских ВС, провоцируя их на ответный огонь. Продолжают использовать учреждения здравоохранения и культуры, жилые дома, церкви, детские сады и школы, другие гражданские объекты для укрытия боевых подразделений и размещения тяжелого вооружения.