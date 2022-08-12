На Украине началось строительство фабрики по производству турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Об этом заявил генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар, передает украинское информагентство УНИАН.

Гендиректор уточнил, что также началось строительство исследовательского центра и центра передового производства.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявлял, что в Верховную раду было направлено соглашение о строительстве на Украине завода по производству ударных беспилотников Bayraktar. По его словам, владелец компании, которая производит беспилотники, уже создал компанию на Украине, приобрел земельный участок и разработал проект предприятия, намереваясь «реализовать его до конца».

До этого издание Balkan Insight сообщало, что жители Польши собирают деньги на приобретение турецких БПЛА «Байрактар ТБ-2» для Вооруженных сил Украины.