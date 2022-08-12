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52 минуты назад

На Украине началось строительство завода по производству беспилотников Bayraktar

Газета.Ruиещё 3

На Украине началось строительство фабрики по производству турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Об этом заявил генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар, передает украинское информагентство УНИАН.

Гендиректор уточнил, что также началось строительство исследовательского центра и центра передового производства.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявлял, что в Верховную раду было направлено соглашение о строительстве на Украине завода по производству ударных беспилотников Bayraktar. По его словам, владелец компании, которая производит беспилотники, уже создал компанию на Украине, приобрел земельный участок и разработал проект предприятия, намереваясь «реализовать его до конца».

На Украине раскрыли планы по производству Bayraktar

До этого издание Balkan Insight сообщало, что жители Польши собирают деньги на приобретение турецких БПЛА «Байрактар ТБ-2» для Вооруженных сил Украины.

25 июня обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок говорил, что ВСУ значительно сократила число боевых вылетов Bayraktar TB2 из-за укрепления российской ПВО на Украине. Он добавил, что в украинской армии этих аппаратов «практически не осталось» — ПВО РФ уничтожила около 90 Bayraktar TB2. Еще некоторое количество было уничтожено в ангарах на земле.

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