Корабли НАТО заставили всплыть российскую атомную подлодку

Военные НАТО заставили всплыть у берегов Норвегии атомную подлодку ВМФ России проекта 941 «Акула». Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Daily Express.
Как уточняется, российскую подлодку обнаружил противолодочный военный самолет P-8 Poseidon Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании. После этого были замечены корабли ВМФ НАТО, а также судно РФ в надводном положении.
Издание уточняет, что активность российских субмарин усилилась после начала спецоперации на Украине, в частности, в северных водах.
Ранее глава Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев сообщил, что российская атомная подлодка «Дмитрий Донской» вышла в море для выполнения боевых задач. По его словам, субмарина будет нести службу в море, где экипаж отработает поставленные боевые задачи.