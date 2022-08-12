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8 минут назад

СМИ: корабли НАТО заставили всплыть атомную подлодку РФ

Елена Прошина

Военные НАТО заставили всплыть у берегов Норвегии атомную подлодку ВМФ России проекта 941 «Акула». Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Daily Express.

Корабли НАТО заставили всплыть российскую атомную подлодку
Фото: ТАССТАСС

Как уточняется, российскую подлодку обнаружил противолодочный военный самолет P-8 Poseidon Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании. После этого были замечены корабли ВМФ НАТО, а также судно РФ в надводном положении.

Издание уточняет, что активность российских субмарин усилилась после начала спецоперации на Украине, в частности, в северных водах.

Российская подлодка в Средиземном море вызвала панику у ВМС США

Ранее глава Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев сообщил, что российская атомная подлодка «Дмитрий Донской» вышла в море для выполнения боевых задач. По его словам, субмарина будет нести службу в море, где экипаж отработает поставленные боевые задачи.

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