Корабли НАТО заставили всплыть российскую атомную подлодку

Военные НАТО заставили всплыть у берегов Норвегии атомную подлодку ВМФ России проекта 941 «Акула». Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Daily Express.

Фото: ТАСС ТАСС

Как уточняется, российскую подлодку обнаружил противолодочный военный самолет P-8 Poseidon Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании. После этого были замечены корабли ВМФ НАТО, а также судно РФ в надводном положении.

Издание уточняет, что активность российских субмарин усилилась после начала спецоперации на Украине, в частности, в северных водах.