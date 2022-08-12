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1 час назад

В Минобороны озвучили многотысячные потери ВСУ у Соледара

Мария Иванова

Российские военные заявили, что потери украинской армии в районе Соледара превысили две тысячи человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Минобороны 12 августа опубликовало новую сводку о ходе боевых действий на Украине.

Военные сообщили, что в районе Соледара 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла больше двух тысяч человек. Оставшийся состав бригады вывели в тыл.

В районах поселков Опытное и Невельское в ДНР потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ превысили 70 процентов от численности бригады. В Минобороны заявили, что часть бригады - личный состав 23-го батальона - в полном составе самовольно ушел в тыл.

Также в Минобороны сообщили о пяти пораженных за сутки пунктах управления ВСУ. Был уничтожен склад горючего для украинской техники и шесть складов боеприпасов.

Военные отметили, что в районе донецкого города Часов Яр была уничтожена поставленная США радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64.

По данным Минобороны, с начала спецоперации на Украине было уничтожено 267 самолетов, 146 вертолетов, 1732 беспилотников, 365 зенитных ракетных комплексов, 4293 танка и 4844 единицы военной спецтехники.

Армия,Видео,Минобороны России,
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