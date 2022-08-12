«Ростех» накануне международного военно-технического форума «Армия-222» представил отчет о разработке боевого робота для самых опасных направлений, сообщает РИА «Новости».

По словам первого замглавы «Ростеха» Владимира Артякова, робот создан на базе БМП-3 с боевым модулем «Синица».

«Особенности машины позволяют использовать ее на наиболее опасных направлениях. Например, робототехнический комплекс может вести бой в сложной городской застройке или возглавить боевую колонну», — сказал Артяков.

Робот получил 30-мм автоматическую пушку, пулемет 7,62 мм и 100-мм орудие, которое может использоваться как пусковая установка ПТУР.

Ранее сообщалось, что компания «Рособоронэкспорт» покажет на «Армии-2022» легкий бесшумный миномет 2Б25 «Галл» и противотанковую мину ПТКМ-1Р.

До этого сообщалось, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на «Армии-2022» представит новую бесшумную электрическую торпеду ЭТ-1Э.