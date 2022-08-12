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27 минут назад

В США считают Т-90М самым боеспособным танком России

Газета.Ru

Танки Т-90М «Прорыв», партия которых накануне отправилась в ВС России, остаются самыми боеспособными боевыми машинами российской армии, пишет Military Watch.

В США назвали самый боеспособный танк России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Т-90М — самая совершенная модернизация созданного в 90-х годах ХХ века танка Т-90. Танк обладает техническими возможностями и боевой мощью машины XXI века: всеракурсной защитой, мощными, надежными трансмиссией и двигателем. Т-90М оснащен комплексом динамической защиты «Реликт». Он предназначен для защиты от бронебойных снарядов. Танк использует орудие 2А82-1М 125 мм, отличающееся большей дальностью и улучшенной точностью стрельбы. По системам связи и управления Т-90М унифицирован с танком Т-14 «Армата», от которого первый отличается меньшей стоимостью и простотой обслуживания.

Military Watch отмечает, что оптимизация в танке расположения топлива и боеприпасов повысила его живучесть.

«Танк не только гораздо более живуч, но и обладает лучшей ситуационной осведомленностью, особенно благодаря своим сетецентрическим боевым возможностям и современным тепловизионным прицелам, в то время как его новое основное орудие позволяет использовать много новых видов снарядов», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что танки Т-90М, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, получили дополнительную защиту.

До этого в США усомнились, что Т-90М относится к танкам третьего поколения, так как является «слишком продвинутым».

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