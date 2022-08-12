Летчики ВКС получили звание Героя России за заслуги в СВО

Семеро летчиков Воздушно-космических сил получили звание Героя России за заслуги в ходе спецоперации, двое из них – посмертно, сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами, командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Сергей Дронов.

«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, более 700 военнослужащих Воздушно-космических сил награждены государственными и ведомственными наградами. Семеро военных летчиков удостоены звания Героя России, из них двое – посмертно», – передает ТАСС слова Дроновая на торжественном митинге перед Главным храмом ВС России, посвященном 110-летию ВВС России.

Он отметил, что в ходе выполнения задач по уничтожению украинских националистов военнослужащие Воздушно-космических сил показывают высокую выучку и профессионализм, а российские вооружения и военная техника в очередной раз демонстрируют высокую эффективность и надежность.