Огонь по Запорожской АЭС в четверг вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Уже определены, кто четко стрелял и попадал [по территории Запорожской АЭС]. Это террористы из 44-й артиллерийской бригады ВСУ, боевики [президента Украины Владимира] Зеленского. Били они из Никополя из 152-миллиметровых орудий, целенаправленно именно по Запорожской АЭС", - сказал Роговта Украины Владимира] Зеленского. Били они из Никополя из 152-миллиметровых орудий, целенаправленно именно по Запорожской АЭС", - сказал Рогов.