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36 минут назад

Власти Запорожской области установили причастных к обстрелам АЭС

ТАССиещё 3

Огонь по Запорожской АЭС в четверг вели военнослужащие 44-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Запорожье установили причастных к обстрелам АЭС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Уже определены, кто четко стрелял и попадал [по территории Запорожской АЭС]. Это террористы из 44-й артиллерийской бригады ВСУ, боевики [президента Украины Владимира] Зеленского. Били они из Никополя из 152-миллиметровых орудий, целенаправленно именно по Запорожской АЭС", - сказал Роговта Украины Владимира] Зеленского. Били они из Никополя из 152-миллиметровых орудий, целенаправленно именно по Запорожской АЭС", - сказал Рогов.

Армия,Владимир Рогов,
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