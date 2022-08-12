В Запорожье установили причастных к обстрелам АЭС

"Уже определены, кто четко стрелял и попадал [по территории Запорожской АЭС]. Это террористы из 44-й артиллерийской бригады ВСУ, боевики [президента Украины Владимира] Зеленского. Били они из Никополя из 152-миллиметровых орудий, целенаправленно именно по Запорожской АЭС", - сказал Роговта Украины Владимира] Зеленского. Били они из Никополя из 152-миллиметровых орудий, целенаправленно именно по Запорожской АЭС", - сказал Рогов.