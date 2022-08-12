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41 минуту назад

В ЛНР сообщили, что отряды ВСУ укрываются в многокилометровых соляных шахтах в Соледаре

ТАССиещё 1

Союзные силы продолжают наступление в Соледаре в Донецкой Народной Республике, часть украинских силовиков оказывает сопротивление, укрываясь в многокилометровых соляных шахтах. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республике (ЛНР) Виталий Киселев.

В ЛНР сообщили об укрытии ВСУ в соляных шахтах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Продолжается наступление в Соледаре. Отдельные отряды ВСУ (Вооруженные силы Украины) оказывают очаговое сопротивление, укрываясь в многокилометровых солевых шахтах", - написал он в своем Telegram-канале с хештегом "с мест сообщают".

В четверг офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что союзные силы добились существенных успехов в Соледаре и находятся недалеко от центра города.

Армия,В мире,Виталий Киселев,
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