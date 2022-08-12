В ВСУ произошла утечка секретных данных

В Службе безопасности Украины (СБУ) ведется расследование в отношении военного страны, допустившего утечку секретной информации о планах украинских Вооруженных сил. Это произошло во время интервью одному из украинских изданий, сообщает РБК со ссылкой на заявление заместителя главы Минобороны Украины Анну Маляр.

Как выяснило СБУ, в интервью высокопоставленного военного известному изданию содержится информация, которая по отдельным показателям раскрывает сведения о содержании стратегических планов применения Вооруженных сил Украины, а также вопросов подготовки, организации ведения боевых действий. Замглавы военного ведомства не уточнила, о каком военном и каком СМИ именно идет речь.

Маляр отметила, что Министерство обороны и украинская Служба безопасности совместно работают над противодействием утечки важной военной информации через СМИ и другие каналы.