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15 минут назад

В украинских Вооруженных силах произошла утечка секретных данных

Елена Прошина

В Службе безопасности Украины (СБУ) ведется расследование в отношении военного страны, допустившего утечку секретной информации о планах украинских Вооруженных сил. Это произошло во время интервью одному из украинских изданий, сообщает РБК со ссылкой на заявление заместителя главы Минобороны Украины Анну Маляр.

В ВСУ произошла утечка секретных данных
Фото: flickr.comflickr.com

Как выяснило СБУ, в интервью высокопоставленного военного известному изданию содержится информация, которая по отдельным показателям раскрывает сведения о содержании стратегических планов применения Вооруженных сил Украины, а также вопросов подготовки, организации ведения боевых действий. Замглавы военного ведомства не уточнила, о каком военном и каком СМИ именно идет речь.

Маляр отметила, что Министерство обороны и украинская Служба безопасности совместно работают над противодействием утечки важной военной информации через СМИ и другие каналы.

Речь может идти о генерал-майоре Дмитрии Марченко, который побеседовал с изданием РБК-Украина. Он сообщил о планах ВСУ ударить по мосту через Каховское водохранилище на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. В этом случае российские военные, как предполагается, «не могли перебрасывать по нему свои резервы».

Армия,Анна Маляр,Дмитрий Марченко,СБУ,
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