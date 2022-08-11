В США сообщили о третьем случае с военным самолетом России вблизи Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки зафиксировало около Аляски третий военный самолет из России . Об этом сообщает CNN .

По данным телеканала, самолет летел в зоне идентификации ПВО Аляски между 8 и 10 августа. Других подробностей произошедшего командование воздушно-космической обороны Северной Америки не привело.

Ранее в США уже заявляли, что за последние два дня ПВО Соединенных Штатов и Канады зафиксировали вблизи Аляски два российских военных самолета для наблюдения. При этом в командовании подчеркивали, что летательные аппараты РФ не пересекали воздушных границ других стран.