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18 минут назад

В США сообщили о третьем случае с военным самолетом России вблизи Аляски

Елена Прошина

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки зафиксировало около Аляски третий военный самолет из России. Об этом сообщает CNN.

В США сообщили о третьем случае с военным самолетом России вблизи Аляски
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, самолет летел в зоне идентификации ПВО Аляски между 8 и 10 августа. Других подробностей произошедшего командование воздушно-космической обороны Северной Америки не привело.

Ранее в США уже заявляли, что за последние два дня ПВО Соединенных Штатов и Канады зафиксировали вблизи Аляски два российских военных самолета для наблюдения. При этом в командовании подчеркивали, что летательные аппараты РФ не пересекали воздушных границ других стран.

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