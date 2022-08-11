В Запорожье заявили об отражении российскими ПВО атак на Энергодар

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили за ночь и утро 11 августа все попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Запорожской области Владимира Рогова.

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В местной администрации уверяют, что ВСУ готовят масштабную провокацию на АЭС. Огневые позиции украинской артиллерии успешно подавляются контрбатарейным огнем, а ПВО сбивает снаряды и беспилотники.

Напомним, что в ходе спецоперации Запорожская АЭС была освобождена российскими войсками. После этого Киев несколько раз пытался обстрелять станцию. Так, 7 августа власти Энергодара сообщили об обстреле электростанции — один из снарядов попал в район хранения отработанного ядерного топлива.