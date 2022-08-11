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22 минуты назад

Тайваню предложили неожиданного защитника

Lenta.ruиещё 2

С целью избежать напряженности в Тайваньском проливе из-за недавних военных учений Пекина вокруг Тайваня, Австралия намерена поддерживать и защищать народ Тайваня. Об этом в колонке для The Guardian пишет политический обозреватель Дженнифер Шу.

«Австралия — страна, имеющая глубокие связи с народами и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Обязанность Австралии — видеть, слышать и защищать народ Тайваня», — сообщается в материале издания.

Как отметил посол Китая в Австралии Сяо Цянь в своем выступлении в Национальном пресс-клубе в Канберре 10 августа, отношения Китая и Австралии находятся на «критическом этапе». По его словам, у стран есть надежда на компромисс по торговым вопросам. Однако по поводу Тайваня у Австралии и Китая нет абсолютно никакого компромисса.

Эксперт назвал цель визита Пелоси на Тайвань

Посольство Китая в Канберре охарактеризовало свою страну как пострадавшую сторону в американской «политической провокации» и, по их мнению, вместо того, чтобы осудить преступника, Австралия ошибочно напала на жертву.

Обострение отношений между Китаем и Тайванем произошло на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который состоялся 2 августа. Пекин счел поездку американского политика нарушением принципа одного Китая и покушением на государственный суверенитет страны.

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