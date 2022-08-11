Тайваню предложили неожиданного защитника

С целью избежать напряженности в Тайваньском проливе из-за недавних военных учений Пекина вокруг Тайваня, Австралия намерена поддерживать и защищать народ Тайваня. Об этом в колонке для The Guardian пишет политический обозреватель Дженнифер Шу.

«Австралия — страна, имеющая глубокие связи с народами и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Обязанность Австралии — видеть, слышать и защищать народ Тайваня», — сообщается в материале издания.

Как отметил посол Китая в Австралии Сяо Цянь в своем выступлении в Национальном пресс-клубе в Канберре 10 августа, отношения Китая и Австралии находятся на «критическом этапе». По его словам, у стран есть надежда на компромисс по торговым вопросам. Однако по поводу Тайваня у Австралии и Китая нет абсолютно никакого компромисса.

Посольство Китая в Канберре охарактеризовало свою страну как пострадавшую сторону в американской «политической провокации» и, по их мнению, вместо того, чтобы осудить преступника, Австралия ошибочно напала на жертву.