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25 минут назад

ВСУ обстреляли два поселка возле Горловки в Донецкой народной республике

Газета.Ru

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили об обстреле двух поселков в ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА "Новости".

ВСУ обстреляли два поселка возле Горловки
Фото: Evgeniy Maloletka/APEvgeniy Maloletka/AP

Уточняется, что ВСУ выпустили 10 снарядов калибром 122 мм по двум поселкам возле Горловки. Пять снарядов попали по поселку Зайцево, еще пять - по Гольмовскому. Поселок Гольмовский расположен в 15 км от Горловки и является одним из самых крупных населенных пунктов в ДНР. В последнее время поселок регулярно обстреливают с украинской стороны.

"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06:50 - н.п. Курдюмовка - н.п. Зайцево: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 06:55 - н.п. Курдюмовка - н.п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении СЦКК.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Донецкого пивоваренного завода произошла утечка аммиака. Зона поражения составила 2 км.

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