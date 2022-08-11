ВСУ обстреляли два поселка возле Горловки

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили об обстреле двух поселков в ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что ВСУ выпустили 10 снарядов калибром 122 мм по двум поселкам возле Горловки. Пять снарядов попали по поселку Зайцево, еще пять - по Гольмовскому. Поселок Гольмовский расположен в 15 км от Горловки и является одним из самых крупных населенных пунктов в ДНР. В последнее время поселок регулярно обстреливают с украинской стороны.