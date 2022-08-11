РФ уличила НАТО в готовности оправдать любое применение ядерного оружия

Страны НАТО в будущем будут оправдывать даже применение ядерного оружия. Такое заявление сделал заместитель главы делегации России Андрей Белоусов на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает РИА Новости.

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Он обратил внимание на то, что Североатлантический альянс окончательно закрепил за собой статус ядерного военно-политического блока, это прописано в итоговой декларации мадридского саммита НАТО.

Белоусов считает, что последствия такого развития событий необходимо подвергнуть тщательному анализу, так как это вносит изменения в статус неядерных членов блока. Особенно это касается тех государств, на территории которых США разместили свое ядерное оружие. Белоусов подчеркнул, что нахождение чужого ядерного оружия на территории европейских стран и одновременно их участие в ядерном альянсе противоречат обязательствам по ДНЯО.

Кроме того, он напомнил о «совместных ядерных миссиях» НАТО, призванных отработать применение ядерного оружие. В них принимают участие в том числе неядерные члены альянса.

По его словам, НАТО неоднократно заверяли Москву, что эти миссии никак не противоречат Договору и их проведение было согласовано еще до вступления ДНЯО в силу. Однако Белоусов считает подобные аргументы «отговорками» для оправданий противоречивых действий НАТО.