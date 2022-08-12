В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
4 минуты назад

На Украину прибыли новые британские реактивные системы залпового огня M270

Газета.Ruиещё 5

Глава украинского Минобороны Алексей Резников сообщил о получении нового вооружения из Великобритании. Об этом он написал в своем Twitter.

На Украину прибыли новые британские РСЗО
Фото: British ArmyBritish Army

По его словам, в распоряжение ВСУ поступили реактивные системы залпового огня (РСЗО) М270.

«Великобритания пообещала, Великобритания доставила! На Украину прибыли РСЗО М270», — написал глава оборонного ведомства страны.

Британия повысит дальность РСЗО М270 до 500 км

Резников выразил благодарность своему британскому коллеге Бену Уоллесу, а также всему народу Великобритании, «чья поддержка очень важна для Украины». Также Резников добавил, что ВСУ будут умело обращаться с РСЗО на поле боя. В ближайшее время ожидаются новые поставки вооружения.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что Соединенное Королевство поставит Украине дополнительное число реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также управляемые ракеты M31A1. Отмечается, что готовящиеся к отправке на Украину РСЗО смогут достигать целей на расстоянии до 80 км.

Армия,Алексей Резников,Бен Уоллес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители