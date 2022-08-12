На Украину прибыли новые британские РСЗО

Глава украинского Минобороны Алексей Резников сообщил о получении нового вооружения из Великобритании. Об этом он написал в своем Twitter.
По его словам, в распоряжение ВСУ поступили реактивные системы залпового огня (РСЗО) М270.
«Великобритания пообещала, Великобритания доставила! На Украину прибыли РСЗО М270», — написал глава оборонного ведомства страны.
Резников выразил благодарность своему британскому коллеге Бену Уоллесу, а также всему народу Великобритании, «чья поддержка очень важна для Украины». Также Резников добавил, что ВСУ будут умело обращаться с РСЗО на поле боя. В ближайшее время ожидаются новые поставки вооружения.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что Соединенное Королевство поставит Украине дополнительное число реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также управляемые ракеты M31A1. Отмечается, что готовящиеся к отправке на Украину РСЗО смогут достигать целей на расстоянии до 80 км.