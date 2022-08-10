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18 минут назад

«Снаряд «Краснополь» сам выбирает себе цель по вкусу»

Газета.Ru

Минобороны продемонстрировало работу САУ «Мста-С» с боеприпасом «Краснополь» во время военной спецоперации на Украине. Речь идет уже о модернизированном «Краснополе-М2», который умеет самостоятельно «выбирать цели» во время залповой стрельбы. Нужная точность достигается благодаря коррекции аэродинамическими рулями боеприпаса на конечном участке полета по лазерной отметке на цели. «Газета.Ru» разбиралась в особенностях нового «Краснополя».

«Снаряд «Краснополь» сам выбирает себе цель по вкусу»
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Корректируемый артиллерийский боеприпас 152-мм калибра «Краснополь», предназначенный для поражения бронированных целей и военных объектов, известен еще с 1995 года, когда он был принят на вооружение ВС РФ. Его успешно применяли в ходе военной операции в Сирии, а сейчас – в ходе спецоперации на Украине. Точность попадания достигается полуактивной лазерной головкой самонаведения, которая позволяет поражать цели на дальности до 25 км.

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Ранее Минобороны РФ демонстрировало кадры применения снарядов «Краснополь» при ударе по замаскированному командному пункту в Киевской области, который был нанесен в марте. Еще на одном видео было показано результативное уничтожение танков ВСУ, когда они собирались идти в контрнаступление. В обоих случаях работу по цели 152-мм снарядами вели расчеты самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С», а огонь корректировался беспилотниками «Орион-10».

«Можно предположить, что случаев боевого применения снарядов «Краснополь» было гораздо больше, ведь одной из его особенностей является то, что для стрельбы могут использоваться различные российские 152-мм артиллерийские системы. В число которых входят как буксируемые гаубицы Д-20 и 2А65 «Мста-Б», так и самоходные 2С3М «Акация», 2С19 «Мста-С» и «Коалиция-СВ». Все они могут использовать высокоточный боеприпас, необходим лишь дополнительный расчет лазерных наводчиков.

Особенность модернизированной версии состоит в том, что внутрь снаряда «зашит» алгоритм. В результате снаряд «Краснополь» сам выбирает себе цель по вкусу. Если он видит цель более перспективную, например РЛС, а не танк, то будет реагировать на нее.

Включать такой режим или нет, решает оператор», – рассказал военный эксперт, генерал-майор в отставке Валерий Бондарь.

С этой точкой зрения согласен военный эксперт Александр Зимовский.

«Без использования средств лазерного наведения, применения спутников и дронов, «Краснополь» представляется обычной артиллерийской «болванкой», которая поражает цель в пределах прямой видимости или по полученным от разведки координатам. Использующийся командно-наблюдательный пункт «Капустник» обладает ограниченной дальностью лазерной подсветки целей для «Краснополя». Другое дело, когда в тандеме с ним работает БПЛА, тот же «Орион-10», который держит лазерный луч, по которому идет снаряд, до момента поражения цели. Одним из основных преимуществ комплекса «Краснополь», обеспечивающих точную стрельбу без пристрелки, высокую надежность выстрела, является именно совместимость с беспилотниками, которые обеспечивают подсветку цели», – считает Зимовский.

Наиболее эффективной дистанцией для поражения малоразмерных движущихся целей, в том числе танков, для «Краснополя» составляет около 5-7 км. Эффективен снаряд и на дальности поражения в 16 км. Его главная особенность заключается в исключительной точности поражения подвижных объектов.

«В ходе контрбатарейной борьбы для подавления американских САУ М-109 потребуется порядка 900 обычных 152-мм снарядов. «Краснополь» справится с этой задачей с применением не более 10 боеприпасов», – добавляет генерал Бондарь.

Как отмечают эксперты главного военно-теоретического журнала Минобороны «Военная мысль», новые управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь-М2» могут поражать одновременно две рядом стоящие цели при залпе из двух орудий. Эффект впечатляет – два снаряда синхронно ложатся на удалении не более десятка метров друг от друга.

«Это феноменальная точность, что подтверждает заявленные характеристики модернизированного «Краснополя». Тактико-технические характеристики нового образца значительно превосходят показатели своего предшественника», – отмечает «Военная мысль».

«Точность достигается это за счет комплекса автоматизированного управления огнем «Малахит». При этом каждый снаряд работает на своей частоте и не мешает управлению другими. Несмотря на достаточную сложность использования подобного боеприпаса, его скорострельность может составлять до 8 выстрелов в минуту и обеспечивать массированный огонь по выбранным целям», – рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Борис Джерелиевский.

Сложность применения «Краснополя» заключается не в его характеристиках, а в цене.

«Стоимость одного боеприпаса «Краснополь» оценивается в 4 млн рублей. Это, тем не менее, в три-четыре раза меньше цены американского аналога M712 Copperhead или американо-шведского M982 Excalibur. В любом случае, использование таких снарядов – дорогое удовольствие»,– резюмировал генерал Бондарь.

Армия,Статьи,Александр Зимовский,Владимир Путин,Верховный суд,Минобороны России,
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