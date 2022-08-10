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24 минуты назад

Шойгу вручил медали героям спецоперации на Украине

Елена Прошина

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» офицерам, проявивши героизм при выполнении военной спецоперации на Украине.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

Песков высказался о достижении целей спецоперации

Награждение прошло 10 августа в Национальном центре управления обороной. Во время церемонии Шойгу поздравил офицеров с высокой наградой и поблагодарил их за самоотверженность, проявленную в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик.

«Уверен, что вы и дальше будете служить верой и правдой нашему Отечеству и сделаете еще много хороших, добрых и важных дел для нашей страны, для Армии, для Вооруженных Сил. Поздравляю вас от всей души и желаю, чтобы вы каждый раз возвращались домой живыми и невредимыми», — добавил глава оборонного ведомства.

Все присутствующие на награждении офицеры получили медали «Золотая Звезда». Их имена не уточняются.

Армия,Видео,Сергей Шойгу,НЦУО РФ,
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