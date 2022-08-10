Шойгу вручил медали героям спецоперации на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» офицерам, проявивши героизм при выполнении военной спецоперации на Украине.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.
Награждение прошло 10 августа в Национальном центре управления обороной. Во время церемонии Шойгу поздравил офицеров с высокой наградой и поблагодарил их за самоотверженность, проявленную в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик.
«Уверен, что вы и дальше будете служить верой и правдой нашему Отечеству и сделаете еще много хороших, добрых и важных дел для нашей страны, для Армии, для Вооруженных Сил. Поздравляю вас от всей души и желаю, чтобы вы каждый раз возвращались домой живыми и невредимыми», — добавил глава оборонного ведомства.
Все присутствующие на награждении офицеры получили медали «Золотая Звезда». Их имена не уточняются.