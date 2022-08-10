Шойгу вручил медали героям спецоперации на Украине

«Уверен, что вы и дальше будете служить верой и правдой нашему Отечеству и сделаете еще много хороших, добрых и важных дел для нашей страны, для Армии, для Вооруженных Сил. Поздравляю вас от всей души и желаю, чтобы вы каждый раз возвращались домой живыми и невредимыми», — добавил глава оборонного ведомства.