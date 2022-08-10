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45 минут назад

Филиппины отказались покупать у России вертолеты Ми-17 из-за «глобальных политических событий»

Daily Storm

Минобороны Филиппин заявили о расторжении контракта на покупку у России 16 вертолетов Ми-17. Как отметил официальный представитель ведомства Арсенио Андолонг, такое решение было вызвано политическими событиями в мире. В связи с этим Манила готовится к дипломатическому диалогу с Москвой.

Филиппины отказались покупать у России вертолеты Ми-17
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Министерство национальной обороны оформляет расторжение контракта с ООО «Совтехноэкспорт» из Российской Федерации на закупку 16 единиц тяжелых вертолетов Ми-17 для ВВС Филиппин», — приводит слова Андолонга Филиппинское агентство новостей.

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