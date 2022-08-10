Филиппины отказались покупать у России вертолеты Ми-17

Минобороны Филиппин заявили о расторжении контракта на покупку у России 16 вертолетов Ми-17. Как отметил официальный представитель ведомства Арсенио Андолонг, такое решение было вызвано политическими событиями в мире. В связи с этим Манила готовится к дипломатическому диалогу с Москвой.