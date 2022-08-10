В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
11 минут назад

США заподозрили Россию в желании использовать иранские беспилотники на Украине

Lenta.ru

Российские военные прошли обучение по работе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Иране, пишет CNN со ссылкой на источник в правительстве США.

США заподозрили РФ в желании использовать иранские дроны на Украине
Фото: Tasnim News Agency / WikimediaTasnim News Agency / Wikimedia

По мнению Пентагона, подобные действия говорят о желании Москвы приобрести БПЛА для их дальнейшего использования в боевых действиях на Украине.

«На протяжении последних нескольких недель российские официальные лица проводили обучение в Иране в рамках соглашения о передаче БПЛА из Ирана в Россию», — рассказал чиновник, добавив, что соответствующие разведанные были недавно рассекречены.

В июле помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан высказал подозрение, что Иран намерен передать России до нескольких сотен БПЛА. По утверждению чиновника, среди этих дронов есть модели, способные нести вооружения.

Известно, что на вооружении Ирана стоит целый ряд беспилотников. В частности сообщалось о разведывательных БПЛА Ababil-3 и Mohajer-4B, ударных Mohajer-6 и Karrar, а также дроне-камикадзе Arash.

Армия,Джейк Салливан,Джозеф Байден,Пентагон,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители