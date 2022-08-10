Военно-космические силы (ВКС) РФ сбили три самолета военно-воздушных сил (ВВС) Украины в небе над Николаевской областью. Как сообщает ТАСС, об этом рассказали в Минобороны РФ на новом брифинге.

Также ВКС уничтожили в Красногоровке склад боеприпасов и около 30 украинских солдат, а воздушными ударами по пунктам временной дисклокации в Харьковской области удалось ликвидировать около 100 националистов. Отмечается, что боеспособность потеряла 56-я мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) — в ее подразделениях ликвидировано до 70% личного состава.