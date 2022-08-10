Германия передаст Украине еще четыре боевые машины «Гепард»

Германия передаст Украине еще четыре боевые машины зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард», сообщается в Telegram-канале «Военный обозреватель».

«Таким образом, на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) официально числятся 12 систем ПВО данной модели», — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области российскими войсками была уничтожена боевая машина «Гепард», поставленная Киеву из Берлина.

8 августа на Украину прибыла первая партия зенитных самоходных установок Gepard из Германии. Отмечалось, что украинская сторона ожидает передачи 30 единиц такой техники.